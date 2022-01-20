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В Саудовской Аравии распространение фейков о пандемии наказывается штрафом до 266,5 тыс. долларов США

В Саудовской Аравии распространение фейков о пандемии наказывается штрафом до 266,5 тыс. долларов США Распространение недостоверной информации о пандемии коронавируса в Саудовской Аравии может караться денежным штрафом в размере до 266,5 тыс. долларов США и лишением свободы сроком до пяти лет.
Другие страны
20 января 2022 г. 17:56
В Саудовской Аравии распространение фейков о пандемии наказывается штрафом до 266,5 тыс. долларов США

Распространение недостоверной информации о пандемии коронавируса в Саудовской Аравии может караться денежным штрафом в размере до 266,5 тыс. долларов США и лишением свободы сроком до пяти лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг МВД королевства.

Тот, кто распространяет недостоверную информацию относительно пандемии коронавируса через социальные сети или передает другим подобную информацию, а также публикует фейки, [способные] спровоцировать панику, или призывает [жителей королевства] к нарушению соответствующих [санитарных] мер, понесет наказание либо в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 1 млн риалов (от 26,6 тыс. до 266,5 тыс. долларов США ), либо в виде тюремного заключения сроком от одного до пяти лет, либо в виде двух этих мер наказания одновременно", - говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в Twitter. В нем отмечается, что "в случае повторного нарушения понесенное наказание удваивается".

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