В Саудовской Аравии прошел первый марафон для женщин

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Сотни участниц попробовали свои силы в первом марафоне для женщин в Саудовской Аравии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, марафон состоялся в районе Аль Ахса.

Многие бегуны были одеты в традиционные одежды.

Следующий такой марафон для женщин планируется провести в Мекке 6 апреля.

В последнее время в Саудовской Аравии, одном из самых консервативных государств мира, происходят серьезные изменения, в частности в сфере участия женщин в общественной жизни. С июня женщины в королевстве смогут водить автомобили. Они начали ходить на стадионы на спортивные матчи и посещать массовые развлекательные мероприятия, а генеральная прокуратура страны впервые стала набирать женщин в следователи.