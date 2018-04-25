В Саудовской Аравии призвали Катар ввести войска в Сирию

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Катар должен отправить свои войска в Сирию, если не хочет лишиться американской военной поддержки.

Как передает Report, об этом заявил во вторник министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр.

"Катар должен заплатить за присутствие американских войск в Сирии и должен направить свои войска в Сирию до того, как американский президент откажется от защиты Катара, представляемой военной базой США на его территории", — приводит слова аль-Джубейра медиа-центр МИД королевства.

Он отметил, что если США перестанут обеспечивать безопасность Катара, то режим в этой стране будет свергнут менее чем за неделю.