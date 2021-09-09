В Саудовской Аравии приветствовали рассекречивание документов о терактах 11 сентября

Власти Саудовской Аравии выступают за полное рассекречивание всех документов, касающихся расследования властями США терактов 11 сентября 2001 года, рассчитывая на то, что публикация этих материалов "навсегда положит конец безосновательным обвинениям в адр

Власти Саудовской Аравии выступают за полное рассекречивание всех документов, касающихся расследования властями США терактов 11 сентября 2001 года, рассчитывая на то, что публикация этих материалов "навсегда положит конец безосновательным обвинениям в адрес королевства".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в распространенном в среду заявлении посольства Саудовской Аравии в США.

"Посольство... приветствует публикацию засекреченных документов, относящихся к терактам... 11 сентября 2001 года... Любые утверждения о причастности Саудовской Аравии к терактам 11 сентября являются абсолютно ложными", - подчеркивается в документе.

"Прискорбно, что такие ложные и злонамеренные заявления продолжаются. В ответ Саудовская Аравия может лишь подтвердить свою давнюю поддержку полного рассекречивания любых документов и материалов, касающихся расследования Соединенными Штатами терактов, в надежде, что полное обнародование этих документов раз и навсегда положит конец безосновательным обвинениям в адрес королевства", - добавили в диппредставительстве.

Посольство напомнило, что документы, рассекреченные и обнародованные ранее, говорят об отсутствии "каких-либо свидетельств, указывающих на то, что правительство или должностные лица Саудовской Аравии заранее знали о теракте или каким-то образом участвовали в его планировании или осуществлении". "Саудовская Аравия безоговорочно осудила... страшные преступления, совершенные против США - ее близкого союзника и партнера. Саудовская Аравия слишком хорошо знает, какое зло представляет своими действиями и идеологией "Аль-Каида". Вместе с США мы были главной целью "Аль-Каиды" даже до терактов 11 сентября", - сказано в заявлении.

В диппредставительстве также добавили, что Эр-Рияд "является важным партнером США в борьбе с терроризмом". "Скоординированная работа Саудовской Аравии и США по пресечению и предотвращению террористических заговоров, несомненно, спасла жизни тысяч саудовцев и американцев", - подчеркнули в посольстве.