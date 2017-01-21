В Саудовской Аравии при задержании подорвались два террориста

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Два террориста в городе Джидда на западе Саудовской Аравии при попытке задержания силами безопасности взорвали пояса со взрывчаткой, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Взрыв прогремел в районе Хазанат на востоке города во время рейда силовиков.

По его данным, во время перестрелки, завязавшейся при штурме дома с подозреваемыми, два террориста привели в действие бомбы.

Жертвами взрыва стали сами боевики. Других пострадавших нет.