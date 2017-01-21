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    В Саудовской Аравии при задержании подорвались два террориста

    Взрыв прогремел в районе Хазанат на востоке города во время рейда силовиков

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Два террориста в городе Джидда на западе Саудовской Аравии при попытке задержания силами безопасности взорвали пояса со взрывчаткой, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Взрыв прогремел в районе Хазанат на востоке города во время рейда силовиков.

    По его данным, во время перестрелки, завязавшейся при штурме дома с подозреваемыми, два террориста привели в действие бомбы.

    Жертвами взрыва стали сами боевики. Других пострадавших нет.

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