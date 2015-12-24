 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Саудовской Аравии при пожаре погибли 25 человек

    Пожар произошел в одной из больниц провинции Джизан

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Сильный пожар произошел минувшей ночью в одной из больниц провинции Джизан на юге-западе Саудовской Аравии. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС,  в результате пожара  погибли 25 человек, пострадали более 100.

    "Число пострадавших в результате пожара в Джизане достигло 107 человек, 25 погибли", - говорится в заявлении службы гражданской обороны страны. 

    Все пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы.

    Причина возгорания устанавливается. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi