В Саудовской Аравии при пожаре погибли 25 человек

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Сильный пожар произошел минувшей ночью в одной из больниц провинции Джизан на юге-западе Саудовской Аравии. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в результате пожара погибли 25 человек, пострадали более 100.

"Число пострадавших в результате пожара в Джизане достигло 107 человек, 25 погибли", - говорится в заявлении службы гражданской обороны страны.

Все пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы.

Причина возгорания устанавливается.