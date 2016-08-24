В Саудовской Аравии предотвратили теракт в мечети

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Силы безопасности Саудовской Аравии предотвратили теракт в мечети в городском округе Эль-Катиф на востоке страны, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала Al-Arabiya, мужчина с поясом смертника планировал взорвать мечеть Ар-Расул Аль-Адхам, но был ликвидирован саудовскими силами безопасности. Его сообщник был арестован. Оба не были гражданами Саудовской Аравии, но проживали на территории королевства.

"Представители службы безопасности немедленно прибыли на место, чтобы проверить всю близлежащую территорию на предмет других бомб и определить, могут ли граждане и жители безопасно вернуться обратно", - сообщил корреспондент телеканала.