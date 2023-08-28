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В Саудовской Аравии потерпел крушение истребитель

В Саудовской Аравии потерпел крушение истребитель Истребитель Tornado ВВС Саудовской Аравии потерпел крушение в провинции Эш-Шаркия на востоке страны.
Другие страны
28 августа 2023 г. 20:07
В Саудовской Аравии потерпел крушение истребитель

Истребитель Tornado ВВС Саудовской Аравии потерпел крушение в провинции Эш-Шаркия на востоке страны.

Как передает Report, об этом сообщило Минобороны королевства.

По словам официального представителя министерства обороны бригадного генерала Турки аль-Малики, один из истребителей королевских ВВС Саудовской Аравии модели Tornado потерпел крушение во время планового тренировочного полета в районе авиабазы короля Абдель Азиза в Дахране.

Двое членов экипажа самолета катапультировались и выжили.

В результате авиакатастрофы жертв или раненых на земле нет, выясняются причины случившегося.

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