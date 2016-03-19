 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Саудовской Аравии погибли 19 египетских паломников

    Еще 25 пассажиров пострадали в результате ДТП

    Баку. 19 Марта. REPORT.AZ/ В Саудовской Аравии в результате аварии погибли 19 паломников из Египта.

    Как передает Report, об этом сообщило египетское новостное агентство MENA.

    Автобус, в котором находились 44 человека, перевернулся. 25 человек получили травмы.

    Паломники приехали в Саудовскую Аравию на малый хадж - обряд умры, который можно совершить в любое время года.

    В четверг, 17 марта 14 палестинских паломников погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на юге Иордании.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi