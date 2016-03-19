В Саудовской Аравии погибли 19 египетских паломников

Баку. 19 Марта. REPORT.AZ/ В Саудовской Аравии в результате аварии погибли 19 паломников из Египта.

Как передает Report, об этом сообщило египетское новостное агентство MENA.

Автобус, в котором находились 44 человека, перевернулся. 25 человек получили травмы.

Паломники приехали в Саудовскую Аравию на малый хадж - обряд умры, который можно совершить в любое время года.

В четверг, 17 марта 14 палестинских паломников погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на юге Иордании.