​В Саудовской Аравии по подозрению в терроризме задержаны 9 граждан США

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Власти Саудовской Аравии задержали 33 подозреваемых в терроризме за последнюю неделю, среди задержанных граждане иностранных государств, в том числе США и Казахстана.

Как передает Report, об этом сообщает издание Saudi Gazette.

По данным источника газеты, правоохранительные органы задержали девять американских граждан, гражданина Казахстана, а также двоих сирийцев, индонезийца и филиппинца. Кроме того, в числе задержанных оказались 14 граждан Саудовской Аравии, трое жителей Йемена, один гражданин ОАЭ и палестинец.

Ранее сообщалось, что в пятницу двое смертников пытались войти в мечеть имама Резы в районе Махасин в саудовской провинции Эль-Ахса во время молитвы. Сотрудникам органов безопасности удалось их перехватить, когда они шли к мечети, после чего один из них взорвал себя на входе в мечеть, началась перестрелка. Правоохранительным органам удалось задержать второго злоумышленника, у него обнаружили "пояс смертника".

В результате теракта погибли четыре человека и 36 получили ранения, в том числе трое сотрудников сил безопасности.