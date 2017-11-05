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    В Саудовской Аравии по подозрению в коррупции задержали 10 членов королевской семьи

    Oб этом сообщил телеканал Al Arabiya, не приведя детали

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Саудовский комитет по борьбе с коррупцией под председательством кронпринца Мухаммеда бен Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда санкционировал задержание 10 членов королевской семьи и ряда экс-министров королевства.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Arabiya, не приведя детали.

    Высший комитет по борьбе с коррупцией был сформирован в субботу по указу короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

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