В Саудовской Аравии по подозрению в коррупции задержали 10 членов королевской семьи

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Саудовский комитет по борьбе с коррупцией под председательством кронпринца Мухаммеда бен Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда санкционировал задержание 10 членов королевской семьи и ряда экс-министров королевства.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Arabiya, не приведя детали.

Высший комитет по борьбе с коррупцией был сформирован в субботу по указу короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.