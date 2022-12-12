В Саудовской Аравии планируют построить небоскреб высотой два км

Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) намерен возвести в королевстве новый небоскреб, высота которого более чем в два раза превзойдет самое высокое здание в мире - дубайскую 828-метровую Burj Khalifa.
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По его данным, PIF рассматривает планы по строительству здания площадью 18 квадратных км и высотой 2 км к северу от Эр-Рияда. Подрядчики оценивают стоимость проекта примерно в $5 млрд. По информации источников издания, на данном этапе проводится тендер со взносом для участия в размере $1 млн. В числе подрядчиков, принимающих участие в конкурсе - американские компании Skidmore, Owings & Merrill, Adrian Smith & Gordon Gill Architecture, Kohn Pedersen Fox и Gensler; 10Design, входящая в состав французской компании Egis; и дубайская Killa Design.
В ноябре 2022 года на северо-западе королевства началось строительство мегаполиса Mirror Line протяженностью 120 км и высотой 490 метров, где смогут разместиться 5 млн человек. Он будет представлять собой два небоскреба, соединенных между собой пешеходными переходами. Идейным вдохновителем этого амбициозного проекта, стоимость которого оценивают в $1 трлн, является наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.
На данный момент самым высоким зданием в стране является Королевская часовая башня, входящая в комплекс высотных зданий Абрадж аль-Бейт в Мекке (601 м).