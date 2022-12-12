В Саудовской Аравии планируют построить небоскреб высотой два км

Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) намерен возвести в королевстве новый небоскреб, высота которого более чем в два раза превзойдет самое высокое здание в мире - дубайскую 828-метровую Burj Khalifa.

Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) намерен возвести в королевстве новый небоскреб, высота которого более чем в два раза превзойдет самое высокое здание в мире - дубайскую 828-метровую Burj Khalifa.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журнал Middle East business intelligence.

По его данным, PIF рассматривает планы по строительству здания площадью 18 квадратных км и высотой 2 км к северу от Эр-Рияда. Подрядчики оценивают стоимость проекта примерно в $5 млрд. По информации источников издания, на данном этапе проводится тендер со взносом для участия в размере $1 млн. В числе подрядчиков, принимающих участие в конкурсе - американские компании Skidmore, Owings & Merrill, Adrian Smith & Gordon Gill Architecture, Kohn Pedersen Fox и Gensler; 10Design, входящая в состав французской компании Egis; и дубайская Killa Design.

В ноябре 2022 года на северо-западе королевства началось строительство мегаполиса Mirror Line протяженностью 120 км и высотой 490 метров, где смогут разместиться 5 млн человек. Он будет представлять собой два небоскреба, соединенных между собой пешеходными переходами. Идейным вдохновителем этого амбициозного проекта, стоимость которого оценивают в $1 трлн, является наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

На данный момент самым высоким зданием в стране является Королевская часовая башня, входящая в комплекс высотных зданий Абрадж аль-Бейт в Мекке (601 м).