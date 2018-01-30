В Саудовской Аравии отпустили всех задержанных по делу о коррупции

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Все задержанные по подозрению в коррупции высокопоставленные саудовские чиновники и бизнесмены, которые содержались два месяца в пятизвездочной гостинице Ритц Карлтон в Эр-Рияде, покинули гостиницу. Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальный саудовский источник.

С 14 февраля один из самых роскошных отелей в столице королевства начнет принимать заказы на бронирование номеров.

В ноябре прошлого года Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии во главе с наследным принцем распорядился задержать около 40 влиятельных персон, среди которых были члены королевской семьи, бывшие министры, военные и предприниматели.

Отмечается, что одними из последних обрели свободу глава компании Saudi Bunladin group Бакр бин Ладен и другие члены семьи бин Ладена, которые были задержаны в ноябре в рамках массовой кампании по борьбе с коррупцией.