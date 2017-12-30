В Саудовской Аравии отпустили из-под стражи двух принцев

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Два сына покойного короля Саудовской Аравии Абдаллы ибн Абдул-Азиза Аль Сауда освобождены из-под ареста, где они находились во время расследования дела о коррупции, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Напомним, что на прошлой неделе саудовские СМИ сообщили об освобождении 23 из более чем 200 человек, задержанных по этому делу. Все освобожденные заключили сделку с правосудием.

Освобожденные сыновья покойного короля - это принцы Фейсал бен Абдалла и Машааль бен Абдалла.

По информации СМИ, единственным принцем в заточении остаётся Турки бен Абдалла. Еще один из братьев — принц Митаб бен Абдалла — был отпущен на свободу в ноябре после трех недель следствия.