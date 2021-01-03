О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Саудовской Аравии отменяется запрет на въезд в страну

В Саудовской Аравии отменяется запрет на въезд в страну Саудовская Аравия, ранее приостановившая международное авиасообщение из-за отмеченной в ряде стран мутации коронавируса, с воскресенья отменяет запрет на въезд в страну.
Другие страны
3 января 2021 г. 07:49
В Саудовской Аравии отменяется запрет на въезд в страну

Саудовская Аравия, ранее приостановившая международное авиасообщение из-за отмеченной в ряде стран мутации коронавируса, с воскресенья отменяет запрет на въезд в страну.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Саудовское агентство печати, ссылаясь на официальный источник в министерстве внутренних дел страны.

Кроме международного авиасообщения, 21 декабря также временно был закрыт въезд в страну через сухопутные переходы и морские порты сроком на неделю с возможностью продления еще на одну неделю. В понедельник Саудовская Аравия объявила о решении продлить закрытие границ из-за нового штамма коронавируса еще на неделю.

Отмечается, что после того, как границы будут открыты, пассажиры без гражданства королевства до приезда в Саудовскую Аравию должны провести не менее двух недель за пределами Великобритании, ЮАР и других стран, где происходит распространение нового штамма коронавируса. Прибывающие также должны предоставить результаты ПЦР-теста, которые подтверждают отсутствие заболевания.

Кроме этого, прибывающим необходимо будет провести в самоизоляции от 3 до 14 дней в зависимости от того, из какой страны они прибыли, а также пройти лабораторное ПЦР-исследование на коронавирус.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Ученый: Лечение Фавипиравиром не так эффективно, как уверяют врачи в Азербайджане
Ученый: Лечение "Фавипиравиром" не так эффективно, как уверяют врачи в Азербайджане
30 декабря 2020 г. 12:26
На освобожденных от оккупации землях будет транслироваться турецкий канал
На освобожденных от оккупации землях будет транслироваться турецкий канал
28 декабря 2020 г. 16:51
Оскандалившаяся директор бакинской школы уволена
ФотоОскандалившаяся директор бакинской школы уволена
28 декабря 2020 г. 14:24
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
26 декабря 2020 г. 12:01
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
25 декабря 2020 г. 17:54
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
25 декабря 2020 г. 16:11
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
24 декабря 2020 г. 15:33
SOCAR и Snam договорились о транспортировке водорода по TAP
SOCAR и Snam договорились о транспортировке водорода по TAP
24 декабря 2020 г. 15:17
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
24 декабря 2020 г. 13:20
Азербайджан закупит у Турции вакцину от COVID-19 на 80 млн манатов
Азербайджан закупит у Турции вакцину от COVID-19 на 80 млн манатов
23 декабря 2020 г. 14:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi