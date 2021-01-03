В Саудовской Аравии отменяется запрет на въезд в страну

Саудовская Аравия, ранее приостановившая международное авиасообщение из-за отмеченной в ряде стран мутации коронавируса, с воскресенья отменяет запрет на въезд в страну.

Саудовская Аравия, ранее приостановившая международное авиасообщение из-за отмеченной в ряде стран мутации коронавируса, с воскресенья отменяет запрет на въезд в страну.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Саудовское агентство печати, ссылаясь на официальный источник в министерстве внутренних дел страны.

Кроме международного авиасообщения, 21 декабря также временно был закрыт въезд в страну через сухопутные переходы и морские порты сроком на неделю с возможностью продления еще на одну неделю. В понедельник Саудовская Аравия объявила о решении продлить закрытие границ из-за нового штамма коронавируса еще на неделю.

Отмечается, что после того, как границы будут открыты, пассажиры без гражданства королевства до приезда в Саудовскую Аравию должны провести не менее двух недель за пределами Великобритании, ЮАР и других стран, где происходит распространение нового штамма коронавируса. Прибывающие также должны предоставить результаты ПЦР-теста, которые подтверждают отсутствие заболевания.

Кроме этого, прибывающим необходимо будет провести в самоизоляции от 3 до 14 дней в зависимости от того, из какой страны они прибыли, а также пройти лабораторное ПЦР-исследование на коронавирус.