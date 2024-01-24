СМИ: В Саудовской Аравии откроют первый магазин с алкоголем

Первый магазин с алкогольной продукцией планируют открыть в Саудовской Аравии.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники и предоставленные агентству документы.
Отмечается, что магазин в столице страны Эр-Рияде будет обслуживать исключительно дипломатов-немусульман. Для того, чтобы посещать магазин, дипломатам нужно будет зарегистрироваться в специальном приложении, получить код доступа в МИД королевства и соблюдать ежемесячные квоты.
"Этот шаг является важной вехой в усилиях королевства, возглавляемых наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, по открытию ультраконсервативной мусульманской страны для туризма и бизнеса, поскольку употребление алкоголя запрещено в исламе", - сообщили в агентстве.
Саудовская Аравия является одной из наиболее консервативных стран в исламском мире. Здесь полностью запрещено употребление алкоголя как подданными, так и иностранными гражданами. За нарушение закона может грозить смертная казнь.