СМИ: В Саудовской Аравии откроют первый магазин с алкоголем

Первый магазин с алкогольной продукцией планируют открыть в Саудовской Аравии.

Первый магазин с алкогольной продукцией планируют открыть в Саудовской Аравии.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники и предоставленные агентству документы.

Отмечается, что магазин в столице страны Эр-Рияде будет обслуживать исключительно дипломатов-немусульман. Для того, чтобы посещать магазин, дипломатам нужно будет зарегистрироваться в специальном приложении, получить код доступа в МИД королевства и соблюдать ежемесячные квоты.

"Этот шаг является важной вехой в усилиях королевства, возглавляемых наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, по открытию ультраконсервативной мусульманской страны для туризма и бизнеса, поскольку употребление алкоголя запрещено в исламе", - сообщили в агентстве.

Саудовская Аравия является одной из наиболее консервативных стран в исламском мире. Здесь полностью запрещено употребление алкоголя как подданными, так и иностранными гражданами. За нарушение закона может грозить смертная казнь.