В Саудовской Аравии освободили принца, который входит в 100 богатейших людей мира

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Саудовский принц Аль-Валид ибн Талал, которого в ноябре 2017 года поместили под стражу по подозрению в коррупции, 27 января вышел на свободу.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, принц освобожден после заключения соглашения с прокуратурой, которая ведет масштабное антикоррупционное расследование.

Условия соглашения не раскрываются.

Forbes оценивает его состояние в $17,4 млрд и ставит на 79 место в списке богатейших людей мира.