 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Саудовской Аравии освободили принца, который входит в 100 богатейших людей мира

    Forbes оценивает его состояние в $17,4 млрд

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Саудовский принц Аль-Валид ибн Талал, которого в ноябре 2017 года поместили под стражу по подозрению в коррупции, 27 января вышел на свободу.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, принц освобожден после заключения соглашения с прокуратурой, которая ведет масштабное антикоррупционное расследование.

    Условия соглашения не раскрываются.

    Forbes оценивает его состояние в $17,4 млрд и ставит на 79 место в списке богатейших людей мира.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi