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В Саудовской Аравии начался мирный саммит по Украине

В Саудовской Аравии начался мирный саммит по Украине В Саудовской Аравии начались мирные переговоры по Украине. Они проходят в городе Джидда.
Другие страны
5 августа 2023 г. 17:14
В Саудовской Аравии начался мирный саммит по Украине

В Саудовской Аравии начались мирные переговоры по Украине. Они проходят в городе Джидда.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина.

Двухдневная встреча является частью дипломатической инициативы Украины, направленной на то, чтобы заручиться поддержкой не только основных западных сторонников, но и стран Юга, которые не желают принимать чью-либо сторону в конфликте.

Украина и ее союзники надеются, что на встрече в Джидде будут согласованы ключевые принципы прекращения войны России против Украины.

В саммите принимают участие советники по национальной безопасности и других высокопоставленные чиновники из примерно 40 стран.

В форуме не принимает участие Россия, однако Кремль заявил, что будет "следить" за ходом встречи.

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