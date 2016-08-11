​В Саудовской Аравии началось рассмотрение дела о падении крана в Мекке

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Судебные разбирательства по делу о падении крана в Запретной мечети Мекки начались в дисциплинарном суде города Джидда на западе Саудовской Аравии, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Перед судом предстали 14 человек. Среди них - шесть саудовцев (в том числе миллиардер), два пакистанца, а также граждане Иордании, Филиппин, Канады, Палестины, Египта и ОАЭ.

Суд вынес строгое предупреждение ответчикам, обязав их посещать все заседания.

Напомним, что жертвами падения крана 11 сентября прошлого года стали 109 человек, свыше 230 получили ранения. Королевский двор подтвердил, что причиной обрушения стали сильный ветер и неправильная позиция крана.