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В Саудовской Аравии на Новый год выпал снег

В Саудовской Аравии на Новый год выпал снег Горы Табука на северо-западе Саудовской Аравии покрылись снегом утром 1 января — это произошло из-за резкого понижения температуры.
Другие страны
2 января 2022 г. 23:07
В Саудовской Аравии на Новый год выпал снег

Горы Табука на северо-западе Саудовской Аравии покрылись снегом утром 1 января - это произошло из-за резкого понижения температуры.

Как передает Report, об этом сообщает издание The National News.

Местные жители встретили снегопад песнями и танцами. Полюбоваться на снег приехали и из других регионов королевства.

Отмечается, что из-за "экстремальных погодных условий" силы безопасности закрыли дорогу, ведущую в этот район после того, как тысячи жителей и посетителей прибыли, чтобы полюбоваться пейзажем. Власти призвали гостей и жителей Табука проявлять бдительность в условиях плохой видимости и вероятности проливных дождей и грозы, которые продлятся до понедельника, 3 января.

Ожидается, что еще больше снега выпадет на горе Джебель-эль-Лоуз, а также в горных районах Эль-Дахр и Алькан в воскресенье, при этом ожидается, что температура упадет ниже 0 °C.

Между тем, Национальный центр метеорологии Саудовской Аравии сообщил, что грозы, сопровождающиеся ливнями и градом, ожидаются в Мекке, Аль-Бахе, Эр-Рияде, Эль-Кассиме и других районах королевства.

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