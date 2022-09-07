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В Саудовской Аравии может появиться новый испытательный полигон при участии США

В Саудовской Аравии может появиться новый испытательный полигон при участии США Американские военные разрабатывают планы по открытию нового военного испытательного полигона в Садовской Аравии на фоне напряженности в отношениях стран региона с Ираном.
Другие страны
7 сентября 2022 г. 17:16
В Саудовской Аравии может появиться новый испытательный полигон при участии США

Американские военные разрабатывают планы по открытию нового военного испытательного полигона в Садовской Аравии на фоне напряженности в отношениях стран региона с Ираном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NBC.

Источники сообщили, что на объекте будут испытываться технологии для борьбы с беспилотниками, а также будут разрабатываться и тестироваться средства противовоздушной и противоракетной обороны в рамках "интеграции оборонительных и наступательных сетей". Центральное командование (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США намерено назвать полигон "Интегрированный экспериментальный центр Red Sands". Открыться он может не раньше конца 2022 года.

"С учетом того, что Королевство Саудовская Аравия является центром притяжения многих будущих усилий в области региональной безопасности, у нас есть возможность", - заявил каналу неназванный представитель Минобороны США.

Место расположения будущего военного объекта пока не определено. Идею создать центр испытаний предложил глава СЕНТКОМ генерал Майкл Курилла в ходе встречи с ближневосточными союзниками Соединенных Штатов в августе. Его предложение получило "полную поддержку".

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Версия на английском языке US military developing plans to open new testing facility in Saudi Arabia

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