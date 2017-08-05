В Саудовской Аравии мобилизуют 30 тысяч медработников к сезону хаджа

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Власти Саудовской Аравии мобилизуют до 30 тысяч медицинских работников в целях обеспечения безопасности для паломников, которые ежегодно приезжают к святыням ислама - в Мекку и Медину, - чтобы совершить хадж, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как заявили в министерстве здравоохранения саудовского королевства, начало сезона хаджа в этом году выпадает ориентировочно на 30 августа и завершится 4 сентября праздником жертвоприношения Ид аль-Адха. На этот период будут мобилизованы до 30 тысяч медицинских работников, готовых в любой момент оказать помощь оказавшемуся в беде паломнику.

Кроме того, ведомство запустило программу по вакцинации от менингита и гриппа всего персонала, предоставляющего услуги пилигримам. По прилете в международный аэропорт Джидды иностранные гости будут обязаны пройти медицинское освидетельствование в соответствии со стандартами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Помимо этого, при подаче заявления на визу в посольствах Саудовской Аравии необходимо будет предоставить справки о вакцинации от менингита в обязательном порядке.

На время хаджа на усиленный режим работы будут переведены порядка 25 больниц в окрестностях горы Арафат, в долине Мина, где развернется крупнейший в мире "палаточный" городок, а также в Мекке и Медине.