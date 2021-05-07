В Саудовской Аравии красную ковровую дорожку заменили на сиреневую

Саудовская Аравия будет использовать на церемониальных и официальных мероприятиях сиреневую ковровую дорожку вместо красной.

Саудовская Аравия будет использовать на церемониальных и официальных мероприятиях сиреневую ковровую дорожку вместо красной.

Как передает Report, об этом в пятницу на своей странице в Twitter сообщило саудовское министерство культуры.

"Лавандовые ковры напоминают о цвете пустыни и плато весной", - объяснило ведомство.

Лаванда в Саудовской Аравии цветет весной в отличие, например, от Прованса, где время цветения лаванды продолжается с конца июня до середины августа.

По бокам ковровых дорожек будут использоваться традиционные национальные геометрические узоры (форма вышивки бедуинами геометрических фигур "саду", включенная в 2020 году в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО).