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В Саудовской Аравии коронавирусом заразились более 250 тыс. человек 

В Саудовской Аравии коронавирусом заразились более 250 тыс. человек  Число заражений коронавирусом в Саудовской Аравии с начала пандемии превысило 250 тыс. человек.
Другие страны
19 июля 2020 г. 20:39
В Саудовской Аравии коронавирусом заразились более 250 тыс. человек 

Число заражений коронавирусом в Саудовской Аравии с начала пандемии превысило 250 тыс. человек.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные минздрава королевства.

По информации ведомства, за последние сутки инфекцию обнаружили еще у 2 504 жителей страны. Общее число заражений достигло 250 920.

Жертвами COVID-19 к настоящему времени стали 2 486 человек, в том числе 39 за последние сутки.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 14 млн, умерли больше 600 тыс. человек.

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