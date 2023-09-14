В Саудовской Аравии казнили двоих военнослужащих по обвинению в госизмене

Власти Саудовской Аравии казнили двоих военнослужащих по обвинению в государственной измене.

Власти Саудовской Аравии казнили двоих военнослужащих по обвинению в государственной измене.

Как передает Report со ссылкой на Саудовское агентство печати, об этом говорится в заявлении министерства обороны королевства.

Согласно информации, подполковник Военно-воздушных сил Саудовской Аравии Маджед бен Муса Авад аль-Балави и старший сержант Юсеф бен Рида Хасан аль-Азуни были арестованы и приговорены к смертной казни в 2017 году. Суд пришел к выводу, что оба военнослужащих виновны в государственной измене, неисполнении приказа и "отказе от защиты интересов нации".

Подсудимые признали вину в ходе процесса, отмечается в заявлении оборонного ведомства. В соответствии с королевским указом приговор был приведен в исполнение в четверг в городе Таиф, расположенном на юго-западе Саудовской Аравии.

Министерство не пояснило, какие именно действия, совершенные аль-Балави и аль-Азуни, повлекли за собой обвинения в госизмене. Однако в 2017 году Саудовская Аравия принимала активное участие в боевых действиях на территории Йемена, где возглавляемая королевством международная коалиция противостояла мятежному движению "Ансар Аллах" (хуситы).

В апреле 2021 года саудовские власти казнили троих военнослужащих за государственную измену и "сотрудничество с врагом".