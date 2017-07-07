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    В Саудовской Аравии боевики напали на патруль безопасности

    Сотрудники службы безопасности были атакованы во время патрулирования в населенном пункте Аль-Авамия, расположенном в районе Эль-Катиф

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Боевики совершили нападение на патруль сил безопасности на востоке Саудовской Аравии, в результате погиб один военный, еще шестеро получили ранения, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Как сообщил официальный представитель МВД Саудовской Аравии Мансур ат-Турки, сотрудники службы безопасности были атакованы накануне во время патрулирования в населенном пункте Аль-Авамия, расположенном в районе Эль-Катиф административного округа Эш-Шаркия.

    Он добавил, что в настоящее время ведется расследование.

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