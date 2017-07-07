В Саудовской Аравии боевики напали на патруль безопасности

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Боевики совершили нападение на патруль сил безопасности на востоке Саудовской Аравии, в результате погиб один военный, еще шестеро получили ранения, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил официальный представитель МВД Саудовской Аравии Мансур ат-Турки, сотрудники службы безопасности были атакованы накануне во время патрулирования в населенном пункте Аль-Авамия, расположенном в районе Эль-Катиф административного округа Эш-Шаркия.

Он добавил, что в настоящее время ведется расследование.