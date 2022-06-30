В Саудовской Аравии арестованы мошенники, обиравшие участников Хаджа

Саудовская полиция арестовала 15 человек, подозреваемых в получении мошенническим путем денег от участников Хаджа – ежегодного паломничества в Мекку, считающегося одним из столпов ислама.

Саудовская полиция арестовала 15 человек, подозреваемых в получении мошенническим путем денег от участников Хаджа – ежегодного паломничества в Мекку, считающегося одним из столпов ислама.

Как передает Report со ссылкой на News.ru, они публиковали в социальных сетях рекламу компаний, якобы предоставлявших номера в гостиницах и оказывающих транспортные услуги. Мошенники также предлагали помощь в жертвоприношениях.

Министерство по вопросам паломничества напоминает, что единственное место, где можно бронировать номера и перевозки, не опасаясь преступников – сайт самого министерства.