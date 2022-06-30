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В Саудовской Аравии арестованы мошенники, обиравшие участников Хаджа

В Саудовской Аравии арестованы мошенники, обиравшие участников Хаджа Саудовская полиция арестовала 15 человек, подозреваемых в получении мошенническим путем денег от участников Хаджа – ежегодного паломничества в Мекку, считающегося одним из столпов ислама.
Другие страны
30 июня 2022 г. 15:52
В Саудовской Аравии арестованы мошенники, обиравшие участников Хаджа

Саудовская полиция арестовала 15 человек, подозреваемых в получении мошенническим путем денег от участников Хаджа – ежегодного паломничества в Мекку, считающегося одним из столпов ислама.

Как передает Report со ссылкой на News.ru, они публиковали в социальных сетях рекламу компаний, якобы предоставлявших номера в гостиницах и оказывающих транспортные услуги. Мошенники также предлагали помощь в жертвоприношениях.

Министерство по вопросам паломничества напоминает, что единственное место, где можно бронировать номера и перевозки, не опасаясь преступников – сайт самого министерства.

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Версия на азербайджанском языке Səudiyyə Ərəbistanında Həcc ziyarəti adı ilə dələduzluğa görə 15 nəfər həbs edilib

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