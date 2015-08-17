​В Саудовской Аравии арестовано более 400 человек за принадлежность к ИГ

Баку. 17 Августа. REPORT.AZ/ Силы безопасности Саудовской Аравии в течение двух последних месяцев задержали 413 человек по подозрению в причастности к деятельности террористических ячеек группировки "Исламское государство" (ИГ), передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По словам источников в силах безопасности Саудовской Аравии, силовые структуры арестовали 413 человек 19-ти национальностей, обвиняемых в терроризме и принадлежности к ИГ.

Большинство из них были задержаны за использование социальных сетей для вербовки саудовских подданных в ряды ИГ.