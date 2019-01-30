В Саудовской Аравии 12 человек погибли из-за паводков после ливней

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ 12 человек погибли в наводнениях, вызванных сильными ливнями на северо-западе Cаудовской Аравии.

Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, об этом сообщили власти страны.

Пострадали более 170 человек.

По данным Управления гражданской обороны страны, за последние четыре дня 271 человек был эвакуирован из зоны паводка.

Больше всего от непогоды пострадали округ Эль-Джауф на границе с Иорданией, а также города Мекка, Табук и районы вдоль северной границы страны.