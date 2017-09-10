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    В Саратове экстренно сел самолет с десятками пассажиров на борту

    Выясняются причины произошедшего

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ В аэропорту Саратова совершил вынужденную посадку пассажирский самолет Ан-148 с 72 пассажирами на борту после срабатывания аварийного датчика.

    Как передает Report, об этом сoобщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.

    "Вынужденную посадку выполнил самолет Ан-148, выполнявший рейс из Кирова в Симферополь. Во время полета сработал датчик отказа двигателя", - сказал он.

    По его словам, пассажиры будут доставлены в пункт назначеняи компенсационным рейсом. В данный момент выясняются причины произошедшего.

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