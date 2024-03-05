В Сан-Паулу объявили режим ЧС из-за вспышки лихорадки денге

Губернатор штата Сан-Паулу Тарсизиу Гомеш де Фрейташ объявил о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионе в связи с эпидемией лихорадки денге.

Губернатор штата Сан-Паулу Тарсизиу Гомеш де Фрейташ объявил о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионе в связи с эпидемией лихорадки денге.

Как передает Report, об этом сообщило издание Metrópoles.

Решение о введении режима ЧП в сфере здравоохранения было принято после того, как в Сан-Паулу зарегистрировали более 300 подтвержденных случаев заболевания на 100 тыс. человек. Согласно данным, которые приводит газета, по состоянию на 4 марта выявлены более 130 тыс. подтвержденных случаев заболевания и 31 летальный исход.

Ранее газета Folha de S. Paulo сообщила, что число случаев заболевания в Сан-Паулу в текущем году уже превысило показатели за весь 2023 год. Численность населения штата, согласно данным правительства Сан-Паулу, на 1 августа 2022 года составляла около 44,4 млн человек.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус 8 февраля сообщил, что вспышка лихорадки денге в Бразилии вызвана климатическим феноменом Эль-Ниньо. Это природное явление оказывает влияние на погодные условия и способствует повышению температуры как на суше, так и в океане, что приводит к росту численности желтолихорадочных комаров, являющихся переносчиками денге.