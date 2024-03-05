О нас

В Сан-Паулу объявили режим ЧС из-за вспышки лихорадки денге

В Сан-Паулу объявили режим ЧС из-за вспышки лихорадки денге Губернатор штата Сан-Паулу Тарсизиу Гомеш де Фрейташ объявил о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионе в связи с эпидемией лихорадки денге.
Другие страны
5 марта 2024 г. 19:50
В Сан-Паулу объявили режим ЧС из-за вспышки лихорадки денге

Губернатор штата Сан-Паулу Тарсизиу Гомеш де Фрейташ объявил о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионе в связи с эпидемией лихорадки денге.

Как передает Report, об этом сообщило издание Metrópoles.

Решение о введении режима ЧП в сфере здравоохранения было принято после того, как в Сан-Паулу зарегистрировали более 300 подтвержденных случаев заболевания на 100 тыс. человек. Согласно данным, которые приводит газета, по состоянию на 4 марта выявлены более 130 тыс. подтвержденных случаев заболевания и 31 летальный исход.

Ранее газета Folha de S. Paulo сообщила, что число случаев заболевания в Сан-Паулу в текущем году уже превысило показатели за весь 2023 год. Численность населения штата, согласно данным правительства Сан-Паулу, на 1 августа 2022 года составляла около 44,4 млн человек.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус 8 февраля сообщил, что вспышка лихорадки денге в Бразилии вызвана климатическим феноменом Эль-Ниньо. Это природное явление оказывает влияние на погодные условия и способствует повышению температуры как на суше, так и в океане, что приводит к росту численности желтолихорадочных комаров, являющихся переносчиками денге.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Санкт-Петербург подвергся атаке дрона
ВидеоСанкт-Петербург подвергся атаке дрона
2 марта 2024 г. 09:44
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
5 марта 2024 г. 11:35
ВВС Украины за 10 дней сбили 10 российских военных самолетов
ВВС Украины за 10 дней сбили 10 российских военных самолетов
28 февраля 2024 г. 14:23
В Азербайджане действовавший более трех лет трудовой договор предлагается считать бессрочным
В Азербайджане действовавший более трех лет трудовой договор предлагается считать бессрочным
29 февраля 2024 г. 11:58
Дипломатический форум в Анталье соберет более 20 глав государств и правительств
Дипломатический форум в Анталье соберет более 20 глав государств и правительств
28 февраля 2024 г. 13:57
Омбудсмен предложила увеличить пособия ветеранам войны
Омбудсмен предложила увеличить пособия ветеранам войны
29 февраля 2024 г. 11:14
Россия обстреляла Сумскую область, есть погибшие и раненые
Россия обстреляла Сумскую область, есть погибшие и раненые
28 февраля 2024 г. 06:49
Азербайджан продолжит экспорт икры на европейский рынок
ФотоАзербайджан продолжит экспорт икры на европейский рынок
1 марта 2024 г. 11:47
Лавров: Россия может пересмотреть отношения с Арменией
Лавров: Россия может пересмотреть отношения с Арменией
2 марта 2024 г. 17:46
РФ сбросила авиабомбу на центр Курахово Донецкой области, ранены 16 человек
ФотоРФ сбросила авиабомбу на центр Курахово Донецкой области, ранены 16 человек
3 марта 2024 г. 18:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi