Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили электронные сигареты

Сан-Франциско стал первым городом в США, где запрещены все виды электронных сигарет, сообщается на сайте городского совета, передает Reportсо ссылкой на РИА Новости.

"Никто не должен продавать или распространять электронные сигареты людям в Сан-Франциско", - говорится в решении совета.

Отмечается, что нарушение этого постановления будет наказываться административным штрафом до тысячи долларов.

Примечательно, что Сан-Франциско является одним из городов в США, где легализована марихуана.

В прошлом году в городе запретили продажу ароматизированного табака.