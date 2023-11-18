В Сан-Франциско в связи с акциями против АТЭС задержали более 80 человек

В Сан-Франциско в связи с акциями против АТЭС задержали более 80 человек

Более 80 человек были задержаны в Сан-Франциско в связи с протестами, которые проходили в преддверии и во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

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