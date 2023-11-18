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В Сан-Франциско в связи с акциями против АТЭС задержали более 80 человек

В Сан-Франциско в связи с акциями против АТЭС задержали более 80 человек Более 80 человек были задержаны в Сан-Франциско в связи с протестами, которые проходили в преддверии и во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Другие страны
18 ноября 2023 г. 09:17
В Сан-Франциско в связи с акциями против АТЭС задержали более 80 человек

Более 80 человек были задержаны в Сан-Франциско в связи с протестами, которые проходили в преддверии и во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пятницу в центре по реагированию на чрезвычайные ситуации Сан-Франциско.

Как в нем уточнили, полицейские "задержали 80 человек в связи с демонстрацией, которая прошла на мосту Бэй-Бридж, кроме того были эвакуированы 29 автомобилей". Задержанные уже освобождены. Кроме того, еще пять человек арестовали. Они до сих пор остаются под стражей, отметили в центре.

В аппарате мэра города Лондон Брид соощили о том, что "протесты были главным образом мирными и не смогли помешать проведению основных мероприятий по линии АТЭС".

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