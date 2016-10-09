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    В Сан-Франциско перевернулась лодка с 30 детьми

    На борту в момент аварии находились 27 взрослых и трое детей

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ В Сан-Франциско, штат Калифорния, перевернулась лодка с 30 детьми.

    Как передает Report, об этом сообщил представитель местной пожарной охраны журналистам.

    Спасатели смогли поднять из воды 30 человек после того, как лодка перевернулась в районе Сан-Франциско.

    На борту в момент аварии находились 27 взрослых и трое детей, два человека получили травмы, им оказана помощь.

    Спасательные работы были затруднены тем, что три пассажира оказались заблокированными под перевернувшейся лодкой, пловцам удалось высвободить их.

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