В Сан-Франциско перевернулась лодка с 30 детьми

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ В Сан-Франциско, штат Калифорния, перевернулась лодка с 30 детьми.

Как передает Report, об этом сообщил представитель местной пожарной охраны журналистам.

Спасатели смогли поднять из воды 30 человек после того, как лодка перевернулась в районе Сан-Франциско.

На борту в момент аварии находились 27 взрослых и трое детей, два человека получили травмы, им оказана помощь.

Спасательные работы были затруднены тем, что три пассажира оказались заблокированными под перевернувшейся лодкой, пловцам удалось высвободить их.