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    В Сан-Диего автомобиль упал с моста на людей, погибли четыре человека

    Арестован по обвинению в управлении автомобилем в состоянии опьянения

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Грузовой автомобиль сорвался с моста в Сан-Диего в штате Калифорния и упал в оживленном парке, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека, девять получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Fox 5.

    Как заявил глава пожарно-спасательной службы Сан-Диего Брайан Феннесси (Brian Fennessy), пикап упал боковой стороной на людей, пришедших на фестиваль в городской парк Chicano.

    По данным властей, водитель автомобиля, получивший серьезные повреждения, арестован по обвинению в управлении автомобилем в состоянии опьянения, которое привело к гибели и ранению людей.

    Пассажиров в пикапе не было.

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