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    В самолетах запретят провозить литий-ионные аккумуляторы

    Стандартные аккумуляторы, используемые в ноутбуках и фотокамерах, эксперты ICAO посчитали пожароопасными

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Международная организация гражданской авиации (ICAO) запретила перевозку литий-ионных аккумуляторов на пассажирских воздушных судах, cообщает Report со ссылкой на Reuters.

    Запрет на пронос на борт самолета аккумуляторов, используемых в фотоаппаратах, смартфонах и прочей электронике, был введен из-за их пожароопасности. 

    Решение вступит в силу 1 апреля 2016 года и продлится до тех пор, пока для "опасного груза" не будет разработана новая стандартная огнестойкая упаковка.

    Запрет будет обязательным для всех 191 стран-участниц ICAO. 

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