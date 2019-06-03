В самолетах Boeing обнаружили дефектные детали

Компания Boeing обнаружила дефектные детали у моделей 737 NG и 737 MAX.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", отмечается, что проблемы были выявлены в работе рельсов механизма выпуска и уборки предкрылков.

Как показала проверка, эти детали могут раньше установленного эксплуатационного срока выйти из строя или треснуть.

"Хотя полный выход из строя рельса не приведет к потере самолета, остается опасность, что сломавшаяся деталь может привести к повреждению самолета в полете", - говорится в заявлении Федерального авиационного управления.

Всем авиакомпаниям рекомендовано заменить детали в течение 10 дней.

Ранее в авиакомпании Emirates заявили, что разрешение на возобновление полетов самолетов Boeing 737 Max скорее всего не будет получено до конца нынешнего года.

В октябре прошлого года в Индонезии разбился лайнер авиакомпании Lion Air; тогда погибли 189 человек. 10 марта лайнер Ethiopian Airlians потерпел крушение спустя несколько минут после вылета из столицы Эфиопии, все находившиеся на борту 157 человек погибли.