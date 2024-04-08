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В саммите по Украине в Швейцарии примут участие от до 100 стран

В саммите по Украине в Швейцарии примут участие от до 100 стран Швейцария планирует провести саммит по Украине в 16-17 июня.
Другие страны
8 апреля 2024 г. 17:04
В саммите по Украине в Швейцарии примут участие от до 100 стран

Швейцария планирует провести саммит по Украине в 16-17 июня.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Швейцария намерена провести мирную конференцию на высоком уровне ... по Украине в середине июня, в ней примут участие от 80 до 100 стран, в основном из так называемого Глобального Юга", - говорится в сообщении агентства.

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта в Украине нет и проведение мирной конференции без российской стороны невозможно.

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Версия на английском языке Up to 100 countries to take part in summit on Ukraine in Switzerland

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