В саммите по Украине в Швейцарии примут участие от до 100 стран

Швейцария планирует провести саммит по Украине в 16-17 июня.

Швейцария планирует провести саммит по Украине в 16-17 июня.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Швейцария намерена провести мирную конференцию на высоком уровне ... по Украине в середине июня, в ней примут участие от 80 до 100 стран, в основном из так называемого Глобального Юга", - говорится в сообщении агентства.

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта в Украине нет и проведение мирной конференции без российской стороны невозможно.