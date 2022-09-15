В Самарканде пройдет саммит ШОС

Саммит глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), на котором будет принят ряд решений по расширению объединения, пройдет 15-16 сентября в Самарканде.

Саммит глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), на котором будет принят ряд решений по расширению объединения, пройдет 15-16 сентября в Самарканде.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, лидеры организации подпишут меморандум об обязательствах иранской стороны в связи со вступлением в ШОС, после этого Иран выполнит соответствующие обязательства и завершит официальную процедуру вступления.

Также на саммите начнется процесс оформления членства в организации Беларуси и будут подписаны меморандумы о партнерстве по диалогу с Египтом, Катаром и Саудовской Аравией. В Самарканде будет принято решение о запуске процедуры предоставления статуса партнеров по диалогу Бахрейну, Кувейту, Мальдивам, Мьянме и Объединенным Арабским Эмиратам.

Как заявил в интервью ТАСС генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, большое число стран выразили желание стать членами, наблюдателями или партнерами по диалогу ШОС. Он выразил надежду, что организация с присоединением новых членов будет играть все более важную роль "в поддержании региональной безопасности и стабильности, расширении круга общих интересов государств - членов ШОС, а также содействии развитию системы глобального управления в справедливом и разумном направлении".

В нынешнем саммите, который впервые за последние три года пройдет в очном формате, помимо президента России Владимира Путина и лидеров других государств - членов ШОС, участвуют главы трех стран наблюдателей, Беларуси, Ирана и Монголии, а также трех приглашенных стран, Азербайджана, Туркменистана и Турции. Ожидалось также участие премьер-министра Армении Никола Пашиняна, однако в среду вечером стало известно, что он отменил поездку.

В пятницу российский лидер примет участие в заседании Совета глав государств ШОС в узком и расширенном составах. Ожидается, что Путин подробно изложит свое видение стоящих перед организацией задач, предложит некоторые меры по совершенствованию ее деятельности. Также 16 сентября президент РФ проведет двусторонние встречи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьером Индии Нарендрой Моди, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Председатель КНР, помимо встречи с Путиным, как ожидается, встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, стороны обсудят дальнейшие шаги по урегулированию китайско-индийских противоречий. Как указывает в этой связи газета Global Times, эффективное взаимодействие двух лидеров со стратегическим видением на полях нынешнего саммита ШОС может существенно снизить китайско-индийские территориальные противоречия", ряд экспертов считает, что встреча глав Индии и КНР может привести к отводу сторонами своих войск от линии соприкосновения. Как отмечают китайские политические обозреватели, нынешний визит главы КНР станет первой зарубежной поездкой Си Цзиньпина за два с половиной года. Это может свидетельствовать о том, какую высокую роль глава КНР отводит развитию взаимодействия в рамках ШОС.

Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов, главы государств в ходе заседания подпишут более 30 документов, в том числе соглашение о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между государствами - членами ШОС на 2023-2027 годы. Кроме того, состоится подписание меморандумов о взаимопонимании между ШОС и Лигой арабских государств, а также специализированными организациями ООН - ЭСКАТО и ЮНЕСКО. Главным документом саммита станет Самаркандская декларация.