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В Сальвадоре задержали группу, планировавшую теракты в день инаугурации президента

В Сальвадоре задержали группу, планировавшую теракты в день инаугурации президента Полиция Сальвадора задержала по меньшей мере семерых человек, которые планировали совершить террористические акты на территории страны 1 июня во время инаугурации президента Найиба Букеле.
Другие страны
31 мая 2024 г. 14:55
В Сальвадоре задержали группу, планировавшую теракты в день инаугурации президента

Полиция Сальвадора задержала по меньшей мере семерых человек, которые планировали совершить террористические акты на территории страны 1 июня во время инаугурации президента Найиба Букеле.

Как передает Report, об этом сообщается на странице ведомства в соцсети "Х".

"Сегодня вечером мы задержали семерых бывших участников вооруженного конфликта в Сальвадоре по подозрению в планировании терактов с применением взрывчатки в разных частях страны 1 июня. Они являются членами так называемой "Сальвадорской повстанческой бригады" и намеревались взорвать несколько заправочных станций, супермаркетов и государственных учреждений", - говорится в сообщении полиции.

Президентские выборы в Сальвадоре прошли 4 февраля. Букеле одержал победу, набрав более 80% голосов избирателей.

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