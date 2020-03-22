​В Сальвадоре ввели обязательный домашний карантин из-за коронавируса

Президент Сальвадора Найиб Букеле объявил о введении на 30 дней в стране обязательного домашнего карантина в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Сальвадора, выступая по национальному телевидению.

"С сегодняшнего дня мы решили ввести домашний карантин на 30 дней".

Букеле предупредил, что все нарушающие карантин будут задержаны и на месяц изолированы в государственных центрах. На период карантина только одному человеку на семью будет разрешено выходить из дома за продовольствием.

Первый случай заражения COVID-19 был зафиксирован в Сальвадоре в среду, затем болезнь была выявлена у еще двух человек.