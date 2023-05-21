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В Сальвадоре во время давки на футбольном стадионе погибли девять человек

В Сальвадоре во время давки на футбольном стадионе погибли девять человек В Сальвадоре не менее девяти человек погибли в результате давки на стадионе "Кускатлан" в ходе матча между командами "Альянса" и ФАС.
Другие страны
21 мая 2023 г. 08:43
В Сальвадоре во время давки на футбольном стадионе погибли девять человек

В Сальвадоре не менее девяти человек погибли в результате давки на стадионе "Кускатлан" в ходе матча между командами "Альянса" и ФАС.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные национальной полиции.

Согласно данным правоохранителей, в ходе матча футбольные болельщики в панике пробили одни из ворот, что спровоцировало затор.

По информации агентства, еще десятки людей получили травмы. По меньшей мере двое пострадавших, доставленных в больницы, сейчас находятся в критическом состоянии.

"Это была лавина болельщиков, которая захлестнула ворота. Некоторым удалось добраться до трибун, а затем на поле, и они задохнулись", — заявил доброволец группы скорой помощи Rescue Commandos, пожелавший остаться анонимным.

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