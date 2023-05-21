В Сальвадоре во время давки на футбольном стадионе погибли девять человек

В Сальвадоре во время давки на футбольном стадионе погибли девять человек

В Сальвадоре не менее девяти человек погибли в результате давки на стадионе "Кускатлан" в ходе матча между командами "Альянса" и ФАС.

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