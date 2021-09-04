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В Сальвадоре разрешили президенту избираться на второй срок подряд

В Сальвадоре разрешили президенту избираться на второй срок подряд Конституционное отделение Верховного суда (ВС) Сальвадора постановило, что президент страны может избираться на второй срок подряд.
Другие страны
4 сентября 2021 г. 23:41
В Сальвадоре разрешили президенту избираться на второй срок подряд

Конституционное отделение Верховного суда (ВС) Сальвадора постановило, что президент страны может избираться на второй срок подряд.

Как передает Report, об этом сообщила на своем сайте газета La Prensa Gráfica.

Таким образом, действующий глава государства Найиб Букеле первым получит возможность вновь претендовать на высшую должность республики, когда в 2024 году истечет срок его полномочий. Газета отмечает, что решение было принято судьями, которых 1 мая назначил парламент, где большинство мест принадлежит сторонникам главы государства.

Члены ВС сочли ошибочными ограничения на переизбрание, установленные в конституции, отметив, что они "не учитывают, что разрешение президенту выдвигать свою кандидатуру, чтобы участвовать в выборах главы государства снова, де-факто не подразумевает того, что он будет избран, оно лишь подразумевает, что народ будет иметь в числе вариантов человека, который в настоящее время занимает пост президента".

Букеле, победивший на выборах 3 февраля 2019 года, вступил в должность президента 1 июня того же года. Родившийся в 1981 году политик стал самым молодым главой государства в новейшей истории Сальвадора.

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