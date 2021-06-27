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В Сальвадоре раздадут жителям биткоины просто так

В Сальвадоре раздадут жителям биткоины просто так Власти Сальвадора пообещали раздать жителям по 30 долларов в биткоинах просто так. Они считают, что массовое использование криптовалюты поможет привлечь инвестиции в страну.
Другие страны
27 июня 2021 г. 04:53
В Сальвадоре раздадут жителям биткоины просто так

Власти Сальвадора пообещали раздать жителям по 30 долларов в биткоинах просто так. Они считают, что массовое использование криптовалюты поможет привлечь инвестиции в страну.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, эти меры призваны также повысить потребление и снизить расходы при денежных переводах для миллионов жителей, которые работают за границей. Чтобы получить актив, нужно завести счет в национальном биткоин-кошельке Chivo. Покупатели смогут расплачиваться биткоинами за товары, цены на которые указаны в долларах.

Банковские счета, открытые в долларах, так и будут в этой валюте, как зарплаты и пенсии.

Проблемой для республики стала позиция Всемирного банка, который отказался содействовать в распространении биткоина. Международный валютный фонд (МВФ) отметил, что столкнулся с «макроэкономическими, финансовыми и правовыми проблемами» в связи с переходом Сальвадора на биткоин.

Рейтинговое агентство Fitch считает, что легализация биткоина может привести к нарушению международных стандартов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В настоящее время курс биткоина составляет 31,7 тысячи долларов США.

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