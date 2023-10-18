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В Сальвадоре при ДТП с автобусом погибли девять человек

В Сальвадоре при ДТП с автобусом погибли девять человек В ДТП с автобусом в Сальвадоре 9 человек погибли, еще 15 пострадали.
Другие страны
18 октября 2023 г. 05:45
В Сальвадоре при ДТП с автобусом погибли девять человек

В ДТП с автобусом в Сальвадоре 9 человек погибли, еще 15 пострадали.

Как передает Report, об этом написала национальная полиция Сальвадора на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

"Число погибших достигло девяти в результате ДТП в департаменте Сан-Мигель, где перевернулся автобус", - говорится в сообщении. Все пострадавшие были госпитализированы.

По информации полиции, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в забор, в результате чего транспортное средство перевернулось.

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Версия на азербайджанском языке Salvadorda avtobus qəzasında 9 nəfər ölüb

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