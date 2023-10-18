В Сальвадоре при ДТП с автобусом погибли девять человек

В ДТП с автобусом в Сальвадоре 9 человек погибли, еще 15 пострадали.

В ДТП с автобусом в Сальвадоре 9 человек погибли, еще 15 пострадали.

Как передает Report, об этом написала национальная полиция Сальвадора на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

"Число погибших достигло девяти в результате ДТП в департаменте Сан-Мигель, где перевернулся автобус", - говорится в сообщении. Все пострадавшие были госпитализированы.

По информации полиции, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в забор, в результате чего транспортное средство перевернулось.