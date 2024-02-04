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В Сальвадоре начались президентские и парламентские выборы

В Сальвадоре начались президентские и парламентские выборы Более 1,5 тыс. избирательных участков открылись в 07:00 (16:00 мск) в Сальвадоре для голосования граждан на выборах президента и депутатов Законодательной ассамблеи (однопалатного парламента) центральноамериканской республики.
Другие страны
4 февраля 2024 г. 17:29
В Сальвадоре начались президентские и парламентские выборы

Более 1,5 тыс. избирательных участков открылись в 07:00 (16:00 мск) в Сальвадоре для голосования граждан на выборах президента и депутатов Законодательной ассамблеи (однопалатного парламента) центральноамериканской республики.

Как передает Report, в списки избирателей внесены около 6,2 млн граждан.

Для участия в президентских выборах в 2024 году зарегистрировано шесть кандидатов, в парламентских - 13 политических партий. Сальвадор - президентская республика, глава государства избирается прямым тайным голосованием на пять лет. Для победы в первом туре кандидату необходимо получить поддержку более 50% избирателей. Если ни один из претендентов не получает абсолютного большинства голосов, проводится второй тур, где победитель определяется простым большинством голосов из двух кандидатов, лидировавших в первом туре.

В январском опросе, проведенном американским институтом общественного мнения Gallup, за переизбрания нынешнего президента страны Найиба Букеле готовы проголосовать более 80% респондентов (несмотря на обвинения в авторитарном стиле правления, он остается чрезвычайно популярным политиком, в период президентства рейтинг его одобрения не опускался ниже 80%). В случае переизбрания он обещает продолжить борьбу с преступностью и коррупцией, инвестировать в развитие технологий и продвижение в национальной экономике цифровой валюты (Сальвадор стал первой страной в мире, которая зафиксировала за биткойном статус законного платежного средства). Согласно опросам общественного мнения, значительным поддержкой на парламентских выборах пользуется партия Букеле "Новые идеи".

Далее в президентской гонке с большим отрывом следуют предприниматель Хоэль Санчес, баллотирующийся от правой партии "Националистический республиканский союз", и бывший депутат Мануэль Флорес, представляющий левый Фронт национального освобождения им. Фарабундо Марти. Их поддерживают по 4% опрошенных. Других кандидатов поддержали менее 2% опрошенных граждан.

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