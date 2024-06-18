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В Сальвадоре из-за проливных дождей погибли 14 человек

В Сальвадоре из-за проливных дождей погибли 14 человек Не менее 14 человек стали жертвами проливных дождей в Сальвадоре.
Другие страны
18 июня 2024 г. 01:27
В Сальвадоре из-за проливных дождей погибли 14 человек

Не менее 14 человек стали жертвами проливных дождей в Сальвадоре.

Как передает Report, об этом сообщает издание El Salvador со ссылкой на Национальную комиссию гражданской защиты республики.

Отмечается, что в результате дождей в стране погибли 11 взрослых и 3 несовершеннолетних. Власти вынуждены были эвакуировать 882 человека.

Всего в стране оборудовали 117 убежищ, способных принять более 6 тыс. человек. По данным ведомства, с 13 июня в центральноамериканской стране зафиксировано 42 оползня, повреждены 27 домов.

Как сообщил глава Национальной комиссии по гражданской защите Сальвадора Луис Амая, метеорологи сообщают, что в ближайшие дни в стране может выпасть около 750 мм осадков, что превышает четверть годовой нормы. Во многих районах страны дожди идут уже более 16 часов.

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