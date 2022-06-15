В Сальвадоре из-за последствий дождей погибли шесть человек

По меньшей мере шесть человек стали жертвами последствий сильных дождей, прошедших в Сальвадоре с начала недели. Как передает Report, об этом во вторник сообщает агентство Associated Press со ссылкой на данные спасателей.

По меньшей мере шесть человек стали жертвами последствий сильных дождей, прошедших в Сальвадоре с начала недели. Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные спасателей.

Отмечается, что два человека погибли из-за оползней, произошедших в районе автомагистралей на западе республики. Всего сообщается о 54 оползнях.

Еще четырех человек унесло течением, когда они пытались перебраться через вышедшую из берегов реку.

Власти Сальвадора сообщают о 20 случаях частичного разрушения жилых домов.