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В Сальвадоре из-за последствий дождей погибли шесть человек

В Сальвадоре из-за последствий дождей погибли шесть человек По меньшей мере шесть человек стали жертвами последствий сильных дождей, прошедших в Сальвадоре с начала недели. Как передает Report, об этом во вторник сообщает агентство Associated Press со ссылкой на данные спасателей.
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15 июня 2022 г. 09:21
В Сальвадоре из-за последствий дождей погибли шесть человек

По меньшей мере шесть человек стали жертвами последствий сильных дождей, прошедших в Сальвадоре с начала недели. Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные спасателей.

Отмечается, что два человека погибли из-за оползней, произошедших в районе автомагистралей на западе республики. Всего сообщается о 54 оползнях.

Еще четырех человек унесло течением, когда они пытались перебраться через вышедшую из берегов реку.

Власти Сальвадора сообщают о 20 случаях частичного разрушения жилых домов.

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Версия на азербайджанском языке Salvadorda güclü yağış 6 nəfərin həyatına son qoyub

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