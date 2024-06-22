В Сальвадоре из-за ливней погибли 19 человек

Посол Украины в Польше Василий Зварыч освобожден от занимаемой должности и назначен послом в Чехии.

Количество погибших в результате ливневых дождей в Сальвадоре возросло до 19.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Associated Press.

Оно уточняет, что в результате разрушения зданий, вызванного ливнями и оползнями, погибли два ребенка и четверо взрослых. Ранее сообщалось о гибели 11 взрослых и 3 несовершеннолетних.

В стране объявлен красный уровень погодной угрозы. Конгресс Сальвадора ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны на 15 дней.

С 13 июня в Сальвадоре зафиксировано более 40 оползней. Власти вынуждены были эвакуировать около 880 человек.