В Сальвадоре из-за ливней погибли 19 человек

Количество погибших в результате ливневых дождей в Сальвадоре возросло до 19.
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Оно уточняет, что в результате разрушения зданий, вызванного ливнями и оползнями, погибли два ребенка и четверо взрослых. Ранее сообщалось о гибели 11 взрослых и 3 несовершеннолетних.
В стране объявлен красный уровень погодной угрозы. Конгресс Сальвадора ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны на 15 дней.
С 13 июня в Сальвадоре зафиксировано более 40 оползней. Власти вынуждены были эвакуировать около 880 человек.