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В Сальвадоре из-за ливней погибли 19 человек

В Сальвадоре из-за ливней погибли 19 человек Посол Украины в Польше Василий Зварыч освобожден от занимаемой должности и назначен послом в Чехии.
Другие страны
22 июня 2024 г. 07:55
В Сальвадоре из-за ливней погибли 19 человек

Количество погибших в результате ливневых дождей в Сальвадоре возросло до 19.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.

Оно уточняет, что в результате разрушения зданий, вызванного ливнями и оползнями, погибли два ребенка и четверо взрослых. Ранее сообщалось о гибели 11 взрослых и 3 несовершеннолетних.

В стране объявлен красный уровень погодной угрозы. Конгресс Сальвадора ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны на 15 дней.

С 13 июня в Сальвадоре зафиксировано более 40 оползней. Власти вынуждены были эвакуировать около 880 человек.

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Версия на английском языке El Salvador death toll rises to 19 as heavy rains continue
Версия на азербайджанском языке Salvadorda yağışlar 19 nəfərin ölümünə səbəb olub

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