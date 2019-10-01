В Сальвадоре более десятка полицейских задержали за совершение 48 убийств

Четырнадцать действующих и 4 бывших полицейских задержаны за совершение 48 убийств в Сальвадоре.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам генпрокурор страны Рауль Мелара.

"Мы пресекли деятельность преступной сети, члены которой виновны в совершении 48 убийств и создании преступной организации в департаментах Морасан (восток), Сан-Мигель (запад), в ее состав входят 14 действующих полицейских и 4 в отставке, все они пойманы", - сообщил он.

Сальвадор является одной из стран Латинской Америки, где наиболее часты случаи убийств и насилия. Власти запустили специальный план по борьбе с преступлениями, благодаря которому удалось добиться того, что в отдельные дни не было сообщений об убийствах.